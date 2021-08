Theater ums Hallenbad: Viel Zeit & Geld vergeudet!

Hallenbad mit Eishalle kombinieren

Vier Jahre später unternahm Stadtchef Christian Scheider (FP) erneut einen Vorstoß. Er präsentierte 2010 einen Entwurf, der ein Hallenbad in der Ostbucht vorsah. Dagegen machte die VP-Fraktion mobil. Noch im selben Jahr tauchte die Idee auf, das Hallenbad mit einer Eishalle zu kombinieren – wie in Zell am See (Sbg). Auf dem Messeareal sollte ein ähnliches Projekt entstehen. Es dauerte nicht lange, da präsentierte ein Schweizer Investor eine Alternative, die er mit dem KAC bei Minimundus umsetzen wollte. Die Eishalle hätte Platz für 8000 Besucher bieten sollen. Doch auch dieses 45-Millionen-Projekt verlief nach endlosen Diskussionen im Sand.