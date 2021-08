Ein gefährliches Pflaster für Katzen in St. Pölten

Für gebrochene Kinderherzen sorgten nun rücksichtslose Autofahrer beim Kaiserwald in St. Pölten. Gleich drei Katzen wurden auf der Kunrathstraße in kurzer Zeit angefahren und getötet. Zuletzt traf es „Daisy“ – ausgerechnet am Weltkatzentag. Ein schmerzlicher Verlust für Familie Starkl.