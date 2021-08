Drew Barrymore zeigt sich stolz im Badeanzug

Anfang des letzten Jahres machte Drew Barrymore auf Instagram öffentlich, nach einer Diät ordentlich abgespeckt zu haben. „Es gab Zeiten, in denen ich in meinem Kleiderschrank stand und einfach nur geweint habe. Ich hasste es, mich anzuziehen“, verriet die Schauspielerin damals ihre Motivation, den Kilos den Kampf anzusagen. „Ich habe mich nicht gut gefühlt! Es kostete mich so viel, anständig auszusehen. Ich dachte, ich muss mich richtig ernähren und mir den Arsch aufreißen!“