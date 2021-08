Geht Lewandowski - auch wegen Alaba und Haaland?

Lewandowskis Hochform scheint - frag nach bei Bayerns Supercup-Gegner Dortmund - ungebrochen. Am Zenit seiner Karriere ist der ab morgen, Samstag, 33-Jährige offenbar noch auf ein neues Abenteuer aus. Obwohl sein Vertrag beim FC Bayern noch bis 2023 läuft, dürften Europas Top-Klubs Schlange stehen. Und da kommt David Alaba ins Spiel. Laut „Bild“ sorgt sich „Lewi“ - nicht zuletzt seit Alabas Abgang - um die Qualität im Kader der Bayern. Und: Eben weil er mit Alaba in München hervorragend harmonierte, scheint ein Transfer Lewandowskis zu Real Madrid, Alabas jetzigem Arbeitgeber, am realistischsten. Laut dem spanischen Portal „Don Balon“ ist Alaba diesbezüglich mit Lewandowski schon in informellem Kontakt, um eine mögliche Rutsche zu den Königlichen zu legen. Unabhängig davon hat das „Weiße Ballett“ ja schon länger ein Auge auf den polnischen Super-Striker geworfen. Seit Jahren wird „Lewi“ zuverlässig in regelmäßigen Intervallen mit Real in Verbindung gebracht.