Hammer! Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Fix ist, dass der Pole noch bis Sommer 2023 vertraglich an den FC Bayern gebunden ist und der Klub einen Verkauf noch heuer aus Mangel an Sturm-Alternativen nicht zulassen wird. Aber im nächsten Sommer wird die „Ehe“ Lewandowski/Bayern wohl auseinandergehen. Das auch deshalb, weil der Spieler „neugierig [darauf ist], eine neue Sprache und neue Kultur kennenzulernen“, wie er im Frühjahr in einem Interview gegenüber Canal+ erklärt hatte.