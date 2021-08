Wahnsinn, wie fit „Zauberer“ Rivaldo (49) noch ist

Tempoläufe am Laufband, kraftvolle Züge am Rudergerät, glühende Pedale am Hometrainer - Rivaldo tut alles, um nur ja kein Gramm Fett aufkommen zu lassen. Der Edeltechniker vergangener Tage wirkt fast surreal austrainiert. Gemeinsam mit seiner Frau traktiert er regelmäßig die unterschiedlichsten Geräte, macht verschiedene Übungen, ernährt sich offenbar auch noch gesund. Das Ergebnis: ein perfekter Athletenkörper, der sich sehen lassen kann. Und das scheint Rivaldo zu wissen, wie ein Streifzug durch seinen Instagram-Account zeigt.