Europacup? „Davon habe ich als Kind geträumt“

„Ein besonderes Match“

Dafür möchte Sarkaria die Europacup-Bühne nützen: „Ich hoffe auf meine Chance. Ich habe ja mit der Austria bereits Kurzeinsätze im Europacup gehabt. Davon habe ich schon als Kind geträumt. Jetzt will ich mich mit Sturm in Europa beweisen. Wir alle im Team brennen schon auf das Match im Europa-League-Play-off am Donnerstag gegen Mura. Wir wollen hier den Grundstein für den Aufstieg legen“, so der Offensivmann, dessen Karriere einst bei der Austria unter Sturm-Coach Christian Ilzer in Schwung kam: „Er hat mich damals als Stammspieler etabliert“, weiß Sarkaria, der schon heiß auf das erste Duell gegen Ex-Klub Austria am Sonntag ist: „Ein besonderes Match. Ich habe doch acht Jahre dort verbracht.“