Neue Termine für Impfung ohne Anmeldung in Kärnten

Das Impfgremium des Landes Kärnten hat am Montag weitere offene Impftermine festgelegt. Am 21. August werden in der Messehalle in Klagenfurt sowohl Terminimpfungen als auch solche ohne Termin von 8 bis 18 Uhr mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer durchgeführt. Das Vakzin gibt es auch am 22. August für Schüler (ab zwölf Jahre), Pädagogen und Eltern in Klagenfurt (Messehalle) oder Villach (Tennishalle Warmbad). Eine Anmeldung ist nicht nötig.