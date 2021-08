Kinder sollen die Natur wieder richtig erleben

Knappe zehn Autominuten von der Grazer Innenstadt entfernt, zwischen Feldern und Wiesen, findet sich ein kleiner Bauernhof. Der Meranhof auf der Ries wird bereits in dritter Generationen von der Familie Gaßner geführt - und ist Schauplatz eines neuen Projekts. Dort will Bezirksvorsteher Josef Schuster (ÖVP) Kindern die Natur in verschiedenen Bereichen näherbringen. Am Hof tummeln sich beim „Krone“-Besuch bereits einige Kinder. Von allen Seiten hört man aufgeregtes Gemurmel und Gelächter. „Genau das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Dieses Projekt ist eine Investition in unsere Kinder - also gleichzeitig in unsere Zukunft“, erklärt Josef Schuster die Idee. Finanziert wird das Ganze mit dem „Klima-Euro“ der Stadt Graz.