Federer auf Krücken: Nur noch „Funken Hoffnung“

Kein Start in New York

Federer verpasst damit natürlich nicht nur die US Open, die am 30. August in New York beginnen. Auch die restliche Saison 2021 dürfte für ihn vorbei sein, so viel scheint klar. Aber wird die langjährige Nummer eins der Welt überhaupt noch einmal wettbewerbsfähig? In einem Maße, wie es eines Stars seiner Klasse würdig wäre? Wann ist eine Rückkehr denkbar? Oder war es das jetzt doch? Die Zweifel, ob es Federer noch mal zurück in die Weltspitze schafft, werden größer und größer. Offenbar aber will sich der Schweizer noch mal quälen. Es soll ihm nicht eine Verletzung diktieren, wann Schluss ist.