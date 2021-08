„Besuch“ im Freibad: Einbrecher knackten Tresor!

Unerwartet freien Eintritt erhielten die Gäste des Freibades Neulengbach am Sonntag. Denn statt der Kartenverkäufer waren die Spurensicherer der Polizei im Kassenbereich zu Gange. „Bei uns ist in der Nacht eingebrochen worden“, bekam man am Eingang zu hören. Der Sachschaden ist beträchtlich.