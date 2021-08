Großer Luftballon löst Feuerwehreinsatz aus

Paragleiter im Altausseer See abgestürzt - so lautete ein Alarm am Sonntagabend für die Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz in Altaussee im steirischen Salzkammergut (Bezirk Liezen). Doch zum Glück konnte rasch Entwarnung gegeben werden.