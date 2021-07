Impfen ohne Termin in Wien: Zwischenbilanz

Neben den Impfboxen am Rathausplatz sowie auf der Donauinsel liefen bzw. laufen derzeit auch Aktionen im Austria Center Vienna. Sie alle haben eines gemeinsam: Man benötigt keine Terminanmeldung, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Impfbox am Rathausplatz erfreute sich bereits zu Beginn großer Beliebtheit und wurde am ersten Wochenende regelrecht gestürmt. In der Folge wurde seitens der Stadt eine Berechtigungskarte ausgestellt, mit der es möglich ist, sich auch im Austria Center impfen zu lassen.