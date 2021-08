Plesiutschnig/Schützenhöfer: „Sind trotzdem stolz“

„Hexenkessel hat Tücken“

„Wir sind noch im besten Alter, man kann in den nächsten Jahren noch viel von uns hören„, so die 27-Jährigen nach dem Abschied vom EM-“Hexenkessel„ samt seinen 16 Meter hohen Tribünen. Der neben Top-Atmosphäre Tücken mit sich bringt. Lena: “Die Deutschen haben unglaublich serviert, das war entscheidend. Die Bälle sind in diesem Stadion zudem sehr schwer anzunehmen. Weil der Court so eingekesselt ist, gibt’s fast keinen Luftzug, fallen die Bälle hier ganz anders."