Ablöse für heimische Florianis am Balkan

Nach einem kurzen Flug landete das Einsatzkontingent dann auch in Skopje. Bereits am Donnerstagvormittag ging die Mannschaft in den Löschangriff über: „Trotz der Regenfälle in der Nacht blieben kleinere Glutnester zurück. Mithilfe von Handwerkzeugen und mit Wärmebildkameras bestückten Drohnen wird das Waldgebiet bei Pehčevo gesichert“, erklären Einsatzleiter Roland Pachtner und Teamleader Andreas Herndler.