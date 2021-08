Heimische Apotheken stehen hoch im Kurs

Keinerlei Engpässe

Doch wie sieht es eigentlich mit Engpässen von Medikamenten aus? Immer wieder stand in der Kritik, dass sehr viele Medikamente in Asien produziert werden. „Es ist nicht zu leugnen, dass Produktionsstätten auswandern“, gibt Stefanie Lair, Vize der Apothekerkammer Tirol, Auskunft. Auch hätten Hamsterkäufe im ersten Lockdown fast zu einem Engpass geführt. Dieser konnte allerdings verhindert werden, denn in Apotheken sind mehrere tausend Medikamente vorrätig.