Die beste Beachparty der Welt ist wieder da!

„Endlich wieder Fans“

Auf dem Areal des Wiener Eislaufvereins (WEV). Selbst die frisch gebackenen Olympiasieger aus Norwegen, Anders Mol und Christian Sorum, sind trotz Jetlags von den Tokio-Strapazen schon voller Vorfreude: „Was für eine großartige Arena! Wir können es kaum erwarten, wieder in Wien und vor allem vor den Fans in Wien zu spielen.“ Die Olympia-Medaillen haben die „Elche“, die zuletzt dreimal in Serie (!) Europameister waren, natürlich mit nach Österreich gebracht.