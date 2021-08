Kehrt Franck Ribery zum FC Bayern zurück?

425 (!) Pflichtspiele hat er zwischen Juli 2007 und August 2019 für den FC Bayern absolviert, dabei 124 Treffer erzielt und 182 Assists geleistet - keine Frage: Franck Ribery ist einer der größten Fußballer, die in der Vergangenheit jemals in München aufgespielt haben! Wobei: „Vergangenheit“ stimmt womöglich nicht so ganz - denn wie man aus Frankreich hört, könnte der inzwischen 38 Jahre alte Ribery ein Comeback bei den Bayern feiern …