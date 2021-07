Fall Leonie: „Jüngster“ Tatverdächtiger weit älter

Vierter Verdächtiger weiter auf der Flucht

Laut Ermittlungsakt traf die 13-Jährige aus Tulln in Niederösterreich am 25. Juni zwei der Verdächtigen - den nun als deutlich älter entlarvten Verdächtigen und einen 23-Jährigen - am Wiener Donaukanal, wo ihr die beiden bereits Ecstasy verabreicht haben sollen. Wenig später, in der Wohnung des Hauptverdächtigen (18), hörte dann das Herz des Mädchens zu schlagen auf, nachdem sie von mindestens zwei der Verdächtigen vergewaltigt worden sein dürfte.