Reiseverkehr: Auf Straßen ist Nervenstärke gefragt

Viel Geduld ist am Samstag einmal mehr bei Urlaubern und Reisenden auf den Straßen gefragt gewesen, etwa beim Karawanken Tunnel in Kärnten, wo es sich bereits seit den Nachtstunden staute. Doch auch an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien war eine gehörige Portion „Sitzfleisch“ nötig.