Lange Wartezeiten auf der Karawanken Autobahn

Staus an Grenzübergängen Slowenien - Kroatien

Lange Staus gibt es auch an den Grenzübergängen Slowenien - Kroatien. Bei Gruškovje/Macelj müssen rund zwei Stunden Wartezeiten in Kauf genommen werden. Auch in Richtung Adria standen Urlauber bei den Übergängen Obrežje-Bregana und Jelšane/Rupa zirka eine Stunde im Stau. „Dennoch sollte man nicht auf kleine Übergänge ausweichen“, rät der Öamtc.