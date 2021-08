Federer muss Großturniere vor US Open auslassen

Roger Federer muss nach den Olympischen Spielen in Tokio auch die beiden anstehenden nordamerikanischen Masters-1000-Turniere auslassen! Der Tennis-Star leidet weiterhin an Knieproblemen. Das Turnier von Cincinnati, das ab 15. August und damit unmittelbar nach jenem in Toronto stattfindet, gab Federers Absage am Donnerstagabend bekannt. Der Schweizer, der am Sonntag seinen 40. Geburtstag feiert, ist mit bisher sieben Titelgewinnen beim Turnier in Ohio Rekordsieger ...