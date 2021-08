LIVE ab 20.30 Uhr: Rapid muss gegen Famagusta ran!

Während die Wiener vor ihrem sechsten Pflichtspiel stehen, war Famagusta in dieser Saison bisher nur bei der Supercup-Niederlage am 13. Juli in einem Bewerbsspiel im Einsatz. Die Wiener haben also den Vorteil der Matchpraxis, dem allerdings die größere Frische beim Gegner gegenübersteht. Der hat sich im Vergleich zum Cup-Sieg 2021 gehörig verändert. Die Frage wird also sein, wie gut die in den vergangenen Wochen auch durch Corona-Erkrankungen zurückgeworfene Truppe bereits eingespielt ist.