Nur wer den richtigen Test hat, kommt ins Land

„Es ist viel weniger los als in der Zeit vor der Pandemie“

Es liegt Urlaubsstimmung in der Luft. „Doch es ist viel weniger los als in der Zeit vor der Pandemie“, betonte Flughafensprecher Peter Kleemann. Die diesjährigen Passagier-Sommerzahlen für den größten Airport der Alpenrepublik sind bald auf dem Tisch - erwartet wird eine Auslastung von nur 50 Prozent. Zudem gelten seit Dienstag, 0 Uhr, verschärfte Einreisebestimmungen für Rückkehrer aus Spanien, Zypern und den Niederlanden. Auf allen Flughäfen in Österreich.