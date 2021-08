Bub (13) nach Badeunfall in Voitsberg gelähmt

Die Erhebungen nach dem Unfall eines 13-Jährigen beim Baden im weststeirischen Voitsberg sind abgeschlossen: Der Bub war selbst mit den Knien voraus eine Wasserrutsche hinuntergerast und am Ende ins Becken geköpfelt. Von da an habe er weder seine Hände noch seine Füße bewegen können, gab er gegenüber den Ermittlern an. Fremdverschulden werde ausgeschlossen, so die Polizei.