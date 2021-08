Nächster Doping-Fall bei den Olympischen Spielen!

Abramyan wurde am 31. Juli in Tokio kontrolliert. In seiner Probe fand man verbotene Steroide, Dehydrochloromethyl-Testosteron, Methandiedon und Tamoxifen. Das war erst die A-Probe., Der Sportler kann nun in Berufung gehen und um die Analyse einer B-Probe bitten, er darf aber während dieser Zeit nicht an Wettbewerben teilnehmen.