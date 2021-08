Forscher entwickeln Detektor für falsche Passfotos

Im Jahr 2014 haben Informatiker in einer Arbeit mit dem Titel „The magic passport“ erstmals das Problem der gemorphten Passbilder beschrieben. „Ausführliche Studien haben in den letzten Jahren belegt, dass sowohl Grenzbeamte bei manueller Kontrolle als auch bei Automated Border Control Gates, kurz ABC Gates, an Flughäfen, ausgestattet mit automatisierter Gesichtserkennung, durch solchermaßen ausgestellte Pässe getäuscht werden können. Es handelt sich also um ein offensichtliches Sicherheitsproblem“, so Uhl.