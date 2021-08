Rollstuhl statt Gold: Drama um Stabhochspringerin!

Den Olympia-Sieg hatte sie holen wollen, die Gold-Medaille heimbringen in die USA und sich unsterblich machen - doch stattdessen ist sie per Rollstuhl von den Olympischen Spielen 2020 in Tokio abgetreten! Die US-Amerikanerin Sandi Morris, die nach ihrer Olympia-Silbernen im Stabhochsprung von Rio 2016 diesmal als Gold-Favoritin gegolten hatte, wurde nach einem Stabbruch zu schwer verletzt, um ernsthaft weitermachen zu können …