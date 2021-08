Europa League: Die Lose für Sturm und Rapid!

Sturm Graz trifft im Play-off um den Aufstieg in die Gruppenphase der Europa League auf den slowenischen Klub NS Mura aus Murska Sobota oder Schalgiris Vilnius aus Litauen. Die Grazer haben im ersten Spiel am 19. August Heimvorteil. Falls Rapid in der dritten Qualifikationsrunde am 5. und 12. August Anorthosis Famagusta aus Zypern eliminiert, treffen die Hütteldorfer im Play-off auf Sorja Luhansk aus der Ukraine. Das ergab die Auslosung am Montag.