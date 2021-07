Weltrekord durch Schoenmaker über 200 m Brust

Die Freitag-Finalsession der Schwimmer bei den Olympischen Sommerspielen im Aquatics Centre von Tokio hat bei vier Finalentscheidungen einen Weltrekord über 200 m Brust der Frauen gebracht. Die Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker war schon in Vorlauf und Semifinale über 200 m Brust knapp an der bisherigen Bestmarke der Dänin Rikke Moeller Pedersen aus 2013 gewesen, unterbot die im Finale in 2:18,95 Min. um 0,16 Sek. Das US-Duo Lilly King und Annie Lazor holte Silber und Bronze.