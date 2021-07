Rapid: Jetzt rächt sich der „Vize-Titel“!

„Wenn das ein Elfmeter ist, kannst du als Torhüter gar nicht mehr rauskommen!“ Natürlich haderten Strebinger und Co. über das frühe 0:1 in Prag, aber letztlich war das 0:2 gegen Sparta, das vorzeitige Aus (gesamt 2:3) in der Quali in der Champions League verdient. „Wir haben zu wenig Fußball gespielt, zu viele lange Bälle, ohne Ruhe“, kritisierte Wimmer. So sah es auch Dibon: „Der Ball ist wie ein Boomerang sofort zurückgekommen. Wir waren spielerisch weit von dem entfernt, was wir können.“