0:2 im Millionenspiel: Rapid schwieg zu Ljubicic

Am Samstag beim LASK hätte Ljubicic aber ohnehin gesperrt gefehlt. So wie weiter Srdjan Grahovac verletzt. Gestern rückte der 18-jährige Benjamin Kanuric von Rapid II in den Profi-Kader auf. Im defensiven Mittelfeld wird’s eng, bleiben nur Lion Schuster und Dejan Petrovic. Denn Dalibor Velimirovic wird nach seinem Kreuzbandriss noch viel Geduld brauchen.