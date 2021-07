Dragovic mit Roter Stern Belgrad souverän weiter

Keine echte Gefahr mehr bestand für Philipp Mwene und PSV Eindhoven im Rückspiel bei Galatasaray Istanbul nach dem 5:1-Heimerfolg. Auch am Mittwoch setzten sich die Niederländer von Ex-Salzburg-Coach Roger Schmidt durch, siegten am Bosporus 2:1. Mwene, der im Sommer von Mainz in die Niederlande gewechselt war, spielte durch. PSV trifft in der nächsten Runde auf den FC Midtjylland aus Dänemark.