Owetschkin erhält bei Capitals neuen Mega-Vertrag

Die Washington Capitals haben ihrem Kapitän und Superstar Alexander Owetschkin am Dienstag einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag gegeben. Dafür erhält der 35-jährige Russe beim NHL-Club 47,5 Millionen US-Dollar (40,30 Mio. Euro). Owetschkin, der sich in Verhandlungen selbst vertrat, wäre am Mittwoch ein sogenannter „unrestricted free agent“ geworden und hätte sich einen neuen Verein suchen können. Nun bleibt er bis zum Ende der Saison 2025/26 in der US-Hauptstadt.