Gold-Heldin weint um ihren verstorbenen Trainer

„Ich kann es nicht glauben, ich kann es einfach nicht glauben“, sagte Ricarda Funk nach dem Gold-Triumph mit Tränen in den Augen. „Es ist einfach fantastisch, mega. Das hätte ich mir niemals erträumen können. Das ist der Wahnsinn!“ Die Slalomkanutin aus Deutschland sicherte sich bei den Olympischen Spielen in Tokio im 25-Stangen-Parcours den Sieg. Nach dem sensationellen Rennen löste sich bei Funk die ganze Anspannung. Im Moment ihres größten Triumphs dachte sie auch an den wohl schmerzlichsten Moment ihrer Karriere, den Tod ihres langjährigen Trainers Stefan Henze.