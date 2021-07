Die Lebererkrankung bis zum Jahr 2030 ausrotten

Durch die Corona-Krise sind andere Krankheiten etwas ins Hintertreffen geraten. "Was schon jetzt sehr deutlich wird, ist dass die COVID-19 Pandemie mit anderen globalen Epidemien, wie viraler Hepatitis oder HIV kollidiert und einen negativen Einfluss auf die Kontinuität der medizinischen Leistungen insgesamt hat“, betont Dr. Gottfried Hirnschall, ehemaliger Director HIV-Department and Global Hepatitis Program der WHO sowie Beirat der HHÖ und appelliert, konkrete Aktionen, die auch in der Strategie der WHO vorgesehen sind, nicht zu vernachlässigen „wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einer Welt ohne virale Hepatitis leben können."