Russe Rylow durchbricht Dominanz der US-Asse

Die olympische Dominanz der US-Schwimmer über die Rückenstrecken der Männer ist gebrochen. Seit 1996 in Atlanta haben US-Amerikaner bei Sommerspielen jeweils den Titel über 100 m als auch über 200 m geholt, Jewgenij Rylow vom Russischen Olympischen Komitee (ROC) setzte dem am Dienstag in Tokio ein Ende. Der 24-Jährige siegte über die kürzere Distanz mit Europarekord von 51,98 Sekunden 2/100 vor Landsmann Kliment Kolesnikow und 0,21 Sekunden vor Titelverteidiger Ryan Murphy (USA).