Wie legen Sie Ihr Gespartes an?

Das Thema Finanzen betrifft uns alle auf die eine oder andere Weise. Für manche in der Vermögensvermehrung, für andere geht es um finanzielle Sicherheit im Alter. Gerade heutzutage ist es durch die verschiedenen Anlageformen nicht einfach, die beste für den eigenen Lebensentwurf zu ermitteln. Neben an Relevanz gewinnenden, aber risikoreichen Innovationen wie Kryptowährungen, sorgt etwa auch die steigende Inflation für Unsicherheit. Das gute alte Sparbuch ist dadurch keine zuverlässige Anlage mehr. Auch der Aktienmarkt hat viele Tücken und will erst verstanden werden. Für den besseren Durchblick haben wir ein eigenes Börseportal geschaffen. Wie halten Sie es mit Ihren Finanzen? Haben Sie sich schon mit unterschiedlichen Anlageformen beschäftigt? Wir freuen uns auf eine rege Diskussion!