Lobnig gewinnt ihr Rudern-Viertelfinale souverän

Die Kärntnerin Magdalena Lobnig ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Ruder-Einer in souveräner Manier ins Semifinale eingezogen. Die 31-Jährige gewann am Sonntag ihren Viertelfinal-Lauf in 7:58,20 Minuten vor der Niederländerin Anna Souwer (+1,72 Sekunden) und der Griechin Anneta Kyridou (+3,99). Das Halbfinale steigt am Mittwoch ab 3:58 Uhr MESZ.