„Orcs Must Die! 3“: Das Orkgemetzel geht weiter

„Orkgemetzel in einem noch nie dagewesenen Ausmaß“ verspricht Entwickler Robot Entertainment mit seinem Action-Strategie-Mix „Orcs Must Die! 3“, das ab sofort für PC (via Steam), Xbox sowie PlayStation erhältlich ist. Gamer treten in dem Tower-Defense-Spiel dazu an, „Horden abscheulicher Orks“ in neuen Szenarien mit unter anderem steuerbaren Kriegsmaschinen „durch die Gegend zu schleudern, aufzuspießen, zu verkohlen und zu zerstückeln“.