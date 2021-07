18-Jähriger gesteht unterlassene Hilfeleistung

Hohe Dosis an Drogen im Körper

Wie zuletzt bekannt wurde, war bei der jungen Tullnerin eine hohe Dosis an Drogen im Körper festgestellt worden, laut Ermittlungen dürften ihr der 16-Jährige sowie der 22-Jährige bereits bei ihrem Treffen am Donaukanal am letzten Juni-Wochenende Ecstasy verabreicht haben. Dann seien die beiden afghanischen Staatsbürger gemeinsam mit dem Mädchen und dem Hauptverdächtigen in dessen Wohnung in die Donaustadt gefahren, wohin auch der vierte Verdächtige - der 23-Jährige - gekommen sein soll.