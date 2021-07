Kuss und Sager: Bayern-Fans kritisieren Alaba

Doch so manch Bayern-Fan sprach im Netz von einem „ehrenlosen“ oder „ekelhaften“ Verhalten des Österreichers. Dass Alaba am ersten Tag bei Real auch vom „größten Klub der Welt“ sprach, sah der ein oder andere als Provokation. Dabei sollten genau diese Fans jedoch bedenken, was Alaba 13 Jahre lang für die Münchner geleistet hat …