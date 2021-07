Tägliches Atemtraining kann den Blutdruck senken

An der Studie nahmen Personen zwischen 50 und 79 Jahren mit erhöhtem Blutdruck (systolischer Wert lag über 120 mmHg) teil. Zu Beginn der Testperiode und nach sechs Wochen wurde bei allen Testpersonen der Blutdruck gemessen sowie Tests durchgeführt, um die Elastizität und Weitungsfähigkeit der Blutgefäße zu kontrollieren. Bei jenen Probanden, die 6 Wochen lang das beschriebene IMST-Atemtraining mit hohem Widerstand absolvierten, war am Ende der Untersuchung der systolische Blutdruck um durchschnittlich 9 mmHg gesunken. Die positiven Veränderungen hielten sogar noch über einen Zeitraum von weiteren 6 Wochen an.