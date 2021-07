Unsere Feuerwehr: „Die härtesten Engel des Landes“

Nach den Unwettern am Samstag herrscht in vielen Teilen Österreichs Chaos. Aufgrund der starken Regenfälle ist die Feuerwehr im Dauereinsatz. Stündlich erreichen uns Bilder und Videos, die das gesamte Ausmaß der Überflutungen nur erahnen lassen. An vorderster Front geben die Einsatzkräfte alles. Die Gefahr weiterer Flutungen ist hoch. Unser „Dank des Tages“ geht an alle Feuerwehrmänner und -frauen und all die anderen fleißigen und tapferen Helfer, die in diesem absoluten Ausnahmezustand großartige Hilfe leisten.