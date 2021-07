Unwetter sind auch für den Sonntag angesagt

Ein Tief über der Adria führt an diesem Wochenende sehr feuchte, energiereiche Luft in den Alpenraum. Quer über das Land verteilt gibt es bis Sonntagabend immer wieder kräftige Regenschauer, mitunter auch Gewitter. In kürzester Zeit können enorme Regenmengen fallen, die stellenweise zu Vermurungen, Steinschlägen und Überflutungen führen. Vor allem kleinere Bäche können in kurzer Zeit zu reißenden Flüssen anschwellen und über die Ufer treten. Als Folge können Straßen oder Bahnverbindungen unterbrochen werden und Stromausfälle sind möglich.