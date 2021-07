Herr der Opale: Gurktaler schürft im Outback

Am Sydney Airport in Australien kam der Gurktaler das erste Mal mit Opalen in Kontakt. „Ich hatte während einer Zwischenlandung etwas Zeit, sah die Edelsteine in einer Vitrine und verliebte mich sofort“, erzählt Moser. Zurück in der Heimat in Straßburg stieß er in der Zeitung auf einen Opalschleifkurs in Knappenberg. „Ich besuchte den Kurs gleich mehrere Male und flog darauf gleich für zehn Monate nach Australien“.