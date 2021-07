Vienna möchte 2026 wieder in Bundesliga spielen

Dieses Ziel gilt sowohl für die Frauen als auch für die Männer, wobei die Frauen mit dem Aufstieg in die Bundesliga bereits den ersten Schritt machten. Ihr Ziel ist es, sich dort zu etablieren und in den nächsten Jahren um den Meistertitel mitzuspielen. Die Kampfmannschaft der Männer fixierte im Juni den Aufstieg aus der Wiener Stadtliga in die Regionalliga Ost. In den nächsten fünf Jahren soll nun auch für sie der Weg in die Bundesliga führen. Klar ist für Svoboda dabei aber auch: „Wir geben nicht vor, österreichischer Meister werden zu wollen. Wir behaupten auch nicht, in der Champions League für Furore zu sorgen. Das wäre unseriös.“