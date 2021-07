Clever essen im Sommer hilft Bauch und Haut

Unsere äußere Hülle isst ebenfalls mit

Hitze, Schweiß, Chlorwasser, UV-Strahlung - auch die Haut macht im Sommer einiges mit. „Die richtige Ernährung in den heißen Monaten wird viel zu oft außer Acht gelassen - dabei kann diese die Hautgesundheit enorm unterstützen“, so Ernährungswissenschafterin Judith Kraus-Bochno vom Trinicum-Zentrum in Wien. Gegen UV-Strahlung, welche die äußere Alterung beschleunigt, sollten Omega-3-Fettsäuren auf den Speiseplan. Diese finden sich vor allem in nativen Fischölen und Hanf- oder Leinöl. Vitamin E schützt die Zellmembran und beugt ebenfalls Sonnenschäden vor. „Kaltgepresste Öle, Samen und Nüsse enthalten viel davon. Eine Avocado, püriert mit Bananen und Beeren, wird zu einem köstlichen Fruchtmus, welcher auch die Haut nährt“, empfiehlt die Expertin. Grüntee unterstützt ebenfalls. Durch bioaktive Pflanzenstoffe wie Theobromin und Polyphenol hemmt er die Bildung schädigender Enzyme, die durch UV-Strahlung entstehen.