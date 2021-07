Warten auf Hilfsgelder: „Stehen vor dem Abgrund!“

„Nächsten Monat vermutlich, kommende Woche bestimmt, in den nächsten Tagen ganz sicher.“ Trotz vollmundiger Versprechungen kommen die Umsatzersätze und Corona-Unterstützungen bei Wirtshausbetreiber Josef J. einfach nicht an. Der verzweifelte Gastronom wandte sich direkt an die auszahlende Stelle, die COFAG (Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes), an die Wirtschaftskammer und an die Politik. Selbst Wirtschaftskammer-Vize Kurt Hackl (VP) nahm sich der Sache an, doch passiert ist bislang überhaupt nichts: „Zuerst haben wir normal eingereicht, dann wurde mein Fall zunächst abgewiesen, und seit der Beschwerde warte ich auf mehr als 70.000 Euro“, schildert J. im Gespräch mit der „Krone“.