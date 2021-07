„Ekelhaft!“ Hamilton spricht über Final-Schande

Chance in der Formel 1

Rekordweltmeister Hamilton will nun in der Formel 1 einen Sprung nach vorne machen. „Wenn der Motorsport diverser werden würde, dann wäre das die „wertvollste Sache“ für ihn, sagte der Engländer „BBC Breakfast“. Die Erkenntnisse der von ihm angestrengten Studie, um vor allem für Schwarze den Zugang in den britischen Motorsport zu verbessern, würden „Teil meines Vermächtnisses“ sein.